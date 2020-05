150 miljoen extra naar garantiefonds reisvouchers

Mensen krijgen bij een annulering vaak een tegoedbon waarmee ze later een reis kunnen inplannen met hetzelfde bedrijf. Maar veel consumenten vrezen dat die bon niets meer waard is als ze straks wel op vakantie mogen, omdat het bedrijf waarbij de vakantie is geboekt dan failliet is gegaan.

“Je ziet dat door corona veel pakketreizen die al geboekt en betaald zijn, niet door kunnen gaan”, zegt staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken). Het extra geld voor het fonds zorgt er volgens haar voor “dat de Nederlander weet dat ie akkoord kan gaan met zo’n voucher” zonder extra zorgen. Wanneer de bodem van het fonds opnieuw in zicht komt, “gaan we in gesprek met de SGR om te bezien wat er verder nodig is”, zegt de bewindsvrouw.

Terugbetalen

Het kabinet wil graag dat de vouchers geaccepteerd worden, omdat de kans dat reisorganisaties omvallen alleen maar groter wordt als ze consumenten massaal moeten terugbetalen. Tegelijkertijd zijn Nederlanders huiverig voor het aannemen van zo’n voucher wegens de onzekerheid. “Als het uitkomt, als je het geld niet direct nodig hebt, stem dan ook in met zo’n voucher”, roept Keijzer nogmaals op.

Consumenten blijven wel het recht houden om hun geld terug te vragen.