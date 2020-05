Eindtoernooien vrouwenvoetbal mogen niet achter betaalslot

Dat betekent in de praktijk dat alle wedstrijden van het Nederlands vrouwenelftal op de eindtoernooien alleen uitgezonden mogen worden op een open net in het basispakket, of gratis op internet. Datzelfde geldt voor de finales, of Oranje die nu haalt of niet.

“Dankzij dit besluit zijn het EK en WK vrouwenvoetbal voor iedereen te zien”, zegt mediaminister Arie Slob. “Meer dan verdiend voor onze leeuwinnen. Ik kijk ernaar uit dat het interlandvoetbal weer begint.”

De evenementenlijst is bedoeld om evenementen die van aanzienlijk belang voor de samenleving worden geacht, breed toegankelijk te maken. Dat geldt bijvoorbeeld al voor de interlands van het Nederlands elftal, Europees voetbal, grote schaatsevenementen, belangrijke tennistoernooien en het Eurovisiesongfestival.