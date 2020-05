Britten sporen China aan de nieuwe Hongkong-wet te heroverwegen

Groot-Brittannië spoort China vrijdag aan nog eens goed na te denken over de invoering van de nieuwe veiligheidswet in Hongkong. “Wij hebben China aangespoord om de uitvoering van deze wet te heroverwegen en de verantwoordelijkheden als belangrijk lid van de internationale gemeenschap na te komen”, aldus de woordvoerder van de Britse premier Johnson.

Op basis van de veiligheidswet wil China ingrijpen in veiligheidskwesties van Hongkong, dat een autonoom onderdeel van het land is met een eigen regering en rechtsstelsel. De wet werd donderdag door het Chinese Volkscongres goedgekeurd. In Hongkong protesteren inwoners al lange tijd tegen de eigen regering, die China-gezind is. Vaak lopen die betogingen uit op harde confrontaties met de oproerpolitie.

De Britse regering hoopt dat China “goed zal luisteren” naar de argumenten. Niet alleen de Britten, maar ook veel andere landen hebben kritiek op de veiligheidswet van China.

De Europese Unie denkt dat de wet de crisis in Hongkong niet zal oplossen. “De EU spreekt haar ernstige zorgen uit over de stappen die China 28 mei heeft genomen en die niet in overeenstemming zijn met de internationale verplichtingen”, zei EU-buitenlandchef Josep Borrell vrijdag. “De betrekkingen van de EU met China zijn gebaseerd op wederzijds respect en vertrouwen”. Borrell vraagt zich af of China door dit besluit nog in staat is afspraken na te komen.