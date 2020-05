De Jonge: GGD’en testen personeel van alle slachthuizen op corona

De GGD’en gaan alle medewerkers van slachthuizen testen op het coronavirus. Volgens minister Hugo de Jonge (VWS) doen ze dit wel op een ‘verfijnde’ manier. “Ze gaan eerst kijken bij welke slachthuizen het risico het grootst is, daar wordt dan als eerste getest.”

Volgens de minister zijn de GGD’en volop aan de slag. Hij benadrukt dat het om een grote opgave gaat en niet iedereen direct getest kan worden. Er werken ongeveer 24.000 mensen in de sector. “Het is dan ook een giga-klus”, aldus de minister. “Daarom doen we het risico-gericht.”

De Jonge benadrukt dat de verantwoordelijkheid om het virus in te dammen nog steeds bij werknemers en werkgevers van de slachthuizen ligt en niet enkel bij de GGD. “Iedereen moet zich aan de regels houden. Werknemers moeten thuisblijven bij klachten en werkgevers moeten het zo inrichten dat men 1,5 meter afstand kan houden.”