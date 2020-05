Spaans kabinet akkoord met minimuminkomen 850.000 huishoudens

Het Spaanse kabinet heeft besloten aan circa 850.000 huishoudens die ver onder de armoedegrens zitten, een minimuminkomen toe te kennen. Een vicepremier, Pablo Iglesias, heeft dit bekendgemaakt. Afhankelijk van het aantal mensen per huishouden gaat het om bedragen tussen de 460 en 1015 euro per maand. De regering van de sociaaldemocratische premier Pedro Sánchez noemt het een vitaal minimuminkomen dat extreme armoede moet tegengaan.

Het is geen vastgesteld bedrag. Het minimuminkomen moet worden gezien als een toeslag op inkomens die het huishouden op basis van beschikbare gegevens zou hebben. Bijvoorbeeld een vrouw met een kind die vorig jaar gemiddeld 200 euro per maand bij elkaar scharrelde, zou nu een minimuminkomen van 700 euro krijgen, berekende de krant El Mundo. Volgens de regering gaat dit de staat 3 miljard euro per jaar kosten.