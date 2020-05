Hoekstra: nog veel vragen over voorstel EU-herstelfonds

De commissie wil een steunfonds van 750 miljard euro optuigen om zwaar getroffen landen te helpen. Twee derde van dat bedrag zou moeten worden uitgekeerd in de vorm van giften.

Nederland staat daar niet om te springen en heeft samen met Denemarken, Zweden en Oostenrijk een eigen voorstel op tafel gelegd. Deze 'zuinige vier' willen onder meer dat het herstelfonds alleen leningen gaat geven en geen giften.

Serieus en redelijk voorstel

Hoekstra vindt dat Nederland daarmee een serieus en redelijk voorstel heeft gedaan. "Maar het hoort nou eenmaal bij het leven dat anderen anders over dingen denken. Daar zal je over in gesprek moeten en dat zal de komende tijd ook gaan gebeuren. Dit is wat mij betreft het begin van de discussie, niet het eind."

Uitgangspunt voor Nederland is dat de plannen de Europese Unie op termijn sterker maken. "Daar is meer voor nodig dan alleen met grote sommen geld schuiven", aldus Hoekstra. Landen die er nu zwak voorstaan, zullen moeten zorgen dat bij een volgende crisis zij zichzelf wél financieel kunnen redden, vindt hij.