‘Ruim driekwart digitale betalingen in Europa contactloos’

Het aantal contactloze betalingen in Europa is ten tijde van de coronapandemie verder toegenomen. Veel mensen vinden deze manier van betalen hygiënischer en makkelijker, meldt betalingsverwerker Mastercard na eigen onderzoek.

Van alle digitale betalingen via Mastercard in Europa gebeurde 78 procent contactloos. Dat was in november vorig jaar nog 61 procent. Het Amerikaanse concern faciliteert als uitgever van creditcards, bankpassen van Maestro en verwerker van onlinetransacties een groot deel van alle digitale betalingen.

In een enquête in verschillende Europese landen voert 81 procent van de deelnemers hygiëne aan als reden voor contactloze betalingen. Nog iets meer mensen (85 procent) vinden contactloos betalen met bankpas of mobiel vooral gemakkelijker.

Mastercard peilde ook de bereidheid van Europese consumenten om met contant geld te betalen. Ruim 40 procent gaf aan tijdens de virusuitbraak minder vaak met brief- of muntgeld te hebben afgerekend. Daarbij maakt 17 procent in Europa helemaal geen gebruik meer van contanten. In Nederland is die groep aanzienlijk groter. Hier zegt 42 procent niet meer met cash te betalen.