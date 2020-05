Aantal coronapatiënten in Belgische ziekenhuizen zakt onder 1000

Het aantal coronapatiënten dat in Belgische ziekenhuizen is opgenomen, is tot onder de 1000 gedaald. Er liggen nog 937 personen in het ziekenhuis. Daarbij is het aantal zieken op de intensivecareafdelingen in de afgelopen 24 uur verder afgenomen tot onder de 200. Van de 187 patiënten in ic-bedden worden er nog 90 beademend, maakten de Belgische gezondheidsautoriteiten bekend.