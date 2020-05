Campagne voor veilige terugkeer jongeren in het verkeer

Als op 2 juni de middelbare scholen de deuren weer openen, gaan er weer veel meer jongeren deelnemen aan het verkeer. Daarom begint een campagne om ze te laten zien hoe ze dat veilig kunnen doen met de coronaregels in het achterhoofd. Zo moeten ze bijvoorbeeld op de fiets 1,5 meter afstand van elkaar houden en is het niet verstandig ondertussen op je mobiel te kijken.

De campagne is een initiatief van jongerenorganisatie TeamAlert. Er is onder meer een kennisquiz over de gedragsregels omtrent het coronavirus en ook kunnen jongeren op social media reageren op verschillende stellingen over verkeersveiligheid. Een belangrijk onderdeel uit de campagne is dat jongeren online een deal met zichzelf aangaan, om veilig aan het verkeer deel te nemen met respect voor andere weggebruikers.

Premier Mark Rutte wil dat leerlingen in het voortgezet onderwijs zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar school komen en niet met het openbaar vervoer. Dat geldt in elk geval voor scholieren die binnen een straal van 8 kilometer van hun school wonen. Ze kunnen ook worden gehaald en gebracht door de ouders.