Explosie en brand in Rotterdamse woning, twee gewonden

In een woning in Rotterdam heeft vrijdagochtend brand gewoed na een explosie. Twee mensen zijn gewond geraakt. Een van hen liep brandwonden op, de ander heeft rook ingeademd. Beiden zijn naar een ziekenhuis gebracht, melden de hulpdiensten.

Het incident gebeurde aan de Vignolastraat. De brandweer heeft het vuur inmiddels onder controle. De explosie is ontstaan na een gaslekkage. De politie doet hier verder onderzoek naar. De woning is zwaar beschadigd. Omliggende woningen zijn ontruimd. Een bouwinspecteur kijkt of die nog veilig te bewonen zijn.