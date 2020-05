Indonesische ‘corona-overtreders’ openlijk voor schut gezet

Mensen die in de Indonesische provincie Bengkulu de coronamaatregelen niet serieus nemen, worden publiekelijk voor schut gezet. Zo moeten zij onder meer met borden rondlopen waarop zij anderen attenderen op de afstandsregels. Foto’s daarvan worden verspreid via sociale media. Ook worden regelovertreders gedwongen stukken uit de Koran voor te lezen.

“Mensen in Bengkulu zijn zich nog steeds niet bewust van het belang van het volgen van de regels”, aldus de autoriteiten van de provincie op het eiland Sumatra. “Vooral als het gaat om het dragen van mondmaskers en het samenkomen in grote groepen.” De publieke ‘vernedering’ voor mensen die zich niet houden aan de regels is ingevoerd “omwille van zichzelf en hun families”.

Zo werd bijvoorbeeld een visser aan de kade gearresteerd omdat hij geen mondkapje droeg op zijn vissersboot. “Het is dom om een mondmasker te dragen als je op zee bent”, aldus de man. “Er is geen voorschrift om een masker te dragen op het water. Als dat wel zo was, had ik me eraan gehouden”.