Fitnessketen Basic-Fit begint met heropenen sportscholen

Uitbater van sportscholen Basic-Fit is vrijdag begonnen met het heropenen van zijn sportscholen. In Luxemburg gaan de vestigingen al deze week open. In juni mogen mensen ook in Belgische en Spaanse fitnesscentra van Basic-Fit komen sporten. Nederland volgt naar verwachting op 1 juli. Alle vestigingen van Basic-Fit sloten in maart hun deuren vanwege de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen.