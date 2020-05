Plunderingen en brandstichten in Minneapolis en omgeving

Protesten tegen de dood van een zwarte verdachte maandag in Minneapolis zijn op grote schaal uitgelopen op brandstichting en plunderingen. In de stad Saint Paul die naast Minneapolis ligt, zijn volgens de politie meer dan 170 winkels geplunderd en tientallen branden gesticht.

In het zuidoosten van Minneapolis is een politiebureau bestormd en in brand gestoken. De gemeente heeft opgeroepen het pand en de omgeving te verlaten, omdat gevreesd wordt dat het ontploft als gevolg van beschadigde gasleidingen. Betogers zouden van het politiebureau naar het centrum van de stad zijn getrokken.

In heel de VS zijn er betogingen naar aanleiding van de dood van de 46-jarige verdachte George Floyd door toedoen van een agent. Op veel plaatsen lopen de protesten uit de hand. In het centrum van Louisville in Kentucky is op betogers geschoten en raakten er zeven gewond van wie een ernstig. De politie heeft aanhoudingen verricht.

De krant Star Tribune in Minneapolis meldt dat betogers ook met molotovcocktails hebben gegooid. De politie schiet er met rubberen kogels en gebruikt traangas om betogers en plunderaars uiteen te drijven. De krant suggereert dat niet alleen de woede over de dood van Floyd maar ook onzekerheid over de lockdowns naar aanleiding van het coronavirus een rol bij de uitbarsting van geweld speelt.