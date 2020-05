In Rotterdam is vrijdagochtend rond 07.00 uur een man doodgeschoten. De politie twittert dat in de Bramentuin in Rotterdam-Zuid een man is beschoten. Reanimatie mocht niet meer baten, het slachtoffer is bezweken aan zijn verwondingen.

