Doe-het-zelfwinkels profiteren van coronacrisis

Doe-het-zelfwinkels profiteren volop van de coronacrisis, die mensen dwingt om meer thuis te blijven. Bouwmarkten en keuken- en vloerspecialisten zagen de omzet in april op jaarbasis met een kwart stijgen. Daarmee was voor die sector sprake van de grootste stijging sinds het begin van de metingen in 2005, becijferde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Ook de verkoop van consumentenelektronica en witgoed (plus 12 procent) zat in de lift. Aan kleding, schoenen en lederwaren werd juist fors minder uitgegeven. De omzet van kledingwinkels daalde op jaarbasis met dik 58 procent. Aan schoenen en lederwaren werd ongeveer 45 procent minder uitgegeven.

Winkels voor voedingsmiddelen zagen de omzet op jaarbasis 6 procent hoger uitvallen. De omzet van supermarkten lag 6,6 procent hoger dan een jaar eerder, die van speciaalzaken 2,2 procent.

Online shoppen

Verder grijpen consumenten de crisis aan om meer online te shoppen. De onlineomzet was in april 62,4 procent hoger dan in dezelfde maand een jaar eerder. Sinds de eerste publicatie van de internetverkopen in januari 2014 is de groei volgens het CBS niet zo sterk geweest. Dat geldt zowel voor de webwinkels als de zogeheten multi-channelers. Dat zijn winkels waarvan internetverkopen een nevenactiviteit zijn.

De totale omzet van winkelbedrijven viel in april 1,5 procent lager uit dan in dezelfde maand een jaar eerder. Daarbij daalden de volumes met 3,5 procent.