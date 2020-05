Zes aanhoudingen bij ontdekking drugslab in Vorstenbosch

De politie heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een drugslab aangetroffen in het Brabantse Vorstenbosch. Er werden zes aanhoudingen verricht, meldt de politie op Twitter.

Het lab werd aangetroffen aan de Kampweg en was in bedrijf. Volgens de politie werden er synthetische drugs geproduceerd en kregen agenten het drugslab door “binnengekomen informatie” in het vizier.

De Landelijke Faciliteit Ontmantelen is ter plaatse voor onderzoek en gaat het drugslab ontmantelen. In de tussentijd bewaken speciale eenheden de plek.