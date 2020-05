Senator Nevada wil niet meer running mate van Biden worden

De 56-jarige Cortez Masto was volgens Amerikaanse media een van de grootste kanshebbers voor de positie. Ze werd in 2016 de eerste vrouw van Latijns-Amerikaanse afkomst die is verkozen in de Senaat en heeft ervaring in Washington. Ze vindt echter dat ze momenteel harder nodig is in Nevada.

“Ik steun Joe Biden voor 100 procent en ik ga hard werken om ervoor te zorgen dat hij wordt gekozen in november”, zei Cortez Masto in een verklaring. “Het was een eer dat ik gezien werd als potentiële running mate, maar ik heb besloten mij terug te trekken. De economie van Nevada is enorm hard geraakt door de huidige crisis en ik blijf mij inzetten om de inwoners van Nevada de hulp te geven die ze nodig hebben.”

Drie van de belangrijkste kandidaten die nu nog veel genoemd worden zijn de senatoren Amy Klobuchar, Kamala Harris en Elizabeth Warren. Zij waren ook allemaal in de race voor de Democratische presidentsnominatie. Biden heeft al duidelijk gemaakt dat hij per se een vrouw als running mate en mogelijke vicepresident wil.