Slachthuis Van Rooi Meat tot 2 juni dicht om coronabesmettingen

Slachthuis Van Rooi Meat in Helmond moet op last van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost tot 2 juni dichtblijven, nadat opnieuw medewerkers positief testten op het coronavirus. Dat maakte de Veiligheidsregio in de nacht van donderdag op vrijdag bekend.

De Nationale Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) testte afgelopen week 130 van de circa 1700 personeelsleden van Van Rooi Meat. Donderdagavond werd bekend dat 21 van hen besmet zijn. Eerder deze week testten drie andere mensen binnen het bedrijf al positief.

“Deze testresultaten geven aan dat het risico bestaat dat het betreffende bedrijf een brandhaard van de verspreiding van Corona is of op korte termijn kan worden”, stelt de Veiligheidsregio in een verklaring over het besluit.