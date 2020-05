Omzet motor- en autobranche omlaag door coronacrisis

De omzet van de motor- en autobranche is in het eerste kwartaal van dit jaar door de coronacrisis voor het eerst sinds 2013 gedaald. Met name de importeurs van auto’s en motoren boekten fors minder opbrengsten omdat veel autofabrieken hun deuren sloten. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Bedrijven in de motor- en autobranche zagen hun omzet in het afgelopen kwartaal met 1,8 procent afnemen vergeleken met een jaar eerder. De klap van de coronacrisis kwam onevenredig sterk voor de importeurs van auto’s en motoren, die hun inkomsten in maart met bijna een vijfde zagen verdampen. Ook bij de branche voor zware bedrijfsauto’s, gespecialiseerde reparatiebedrijven, handelaars in auto-onderdelen, en bedrijven die bezig zijn met handel en reparatie van motorfietsen, liep de omzet terug.

Alleen handelaars en reparateurs van personenauto’s lukten het om ondanks de crisis te groeien. De verkoop van nieuwe auto’s en het onderhoud van personenauto’s liepen in het eerste kwartaal en zelfs in maart, ondanks de maatregelen tegen het virus nog gewoon door.

Een meerderheid van de ondernemers verwacht ook in het lopende kwartaal een omzetdaling. Het ondernemersvertrouwen in de branche kelderde tot min 46,9 begin april, van min 7,6 in het eerste kwartaal.

Het aantal faillissementen steeg licht in de periode. In totaal gingen er 23 bedrijven over de kop, terwijl dat er in het laatste kwartaal van 2019 vier minder waren. Verder nam het aantal vacatures een duikvlucht. In het eerste kwartaal stonden er nog 2800 vacatures open, tegenover 4000 een kwartaal daarvoor.