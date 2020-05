Trump wil social media aansprakelijk maken voor inhoud

De Amerikaanse president Donald Trump heeft donderdag een decreet ondertekend waarmee hij social media als Twitter en Facebook aansprakelijk wil maken voor de inhoud op hun sites. Trump vindt de social media vooringenomen en neemt daarom stappen.

Aanleiding is de waarschuwing die Twitter zette bij berichten van Trump. Social media genieten nu nog rechtsbescherming tegen klagers over materiaal dat gebruikers op hun netwerken plaatsen. Dat is geregeld in een artikel in de communicatiewet.