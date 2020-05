President Bouterse wil hertelling stemmen Suriname

Desi Bouterse, voorzitter van de NDP en president van Suriname, wil een hertelling van de maandag uitgebrachte stemmen bij de parlementsverkiezingen, die iedereen kan volgen. Bouterse stevent in de tellingen tot nu toe af op een grote nederlaag.

Hij kondigde aan dat zijn partij om hertelling gaat vragen in een interview op de staatszender radio SRS. Volgens Bouterse is er nu nog niks aan de hand. Hij roept de mensen op rustig te blijven. “De zaak is inderdaad spannend, maar we moeten sportief blijven.”