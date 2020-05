‘Nederland loopt middelgroot risico op tweede coronagolf’

Nederland loopt een middelgroot risico op een tweede coronagolf. Dat concluderen economen bij de Japanse zakenbank Nomura op basis van eigen onderzoek. Zij baseren zich op de ontwikkeling in het aantal besmettingen met Covid-19 in ons land en de drukte rondom kantoren en op andere plekken in het openbaar, die ze met Google-gegevens monitoren. In Frankrijk, Spanje en Italië is het risico op een tweede uitbraak juist klein, volgens de studie.