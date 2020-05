New York lijkt klaar voor eerste coronaversoepelingen

In New York worden begin juni mogelijk de eerste coronamaatregelen versoepeld. Dat zei de burgemeester van de stad, Bill de Blasio, woensdag (lokale tijd). Naar verwachting mogen tussen de 200.000 en 400.000 New Yorkers dan weer aan het werk.

Het gaat om mensen die werken in de bouw, fabrieken en de niet-essentiële detailhandel. Ook grote leveranciers mogen in juni waarschijnlijk aan de slag.

“We zijn momenteel in de positie om het te hebben over openstellen van dingen”, zei De Blasio. “Stap voor stap, fase voor fase”. Die eerste versoepelingsfase kan volgens de burgemeester mogelijk plaatsvinden in de eerste week van juni, maar ook in de tweede week. Daarmee houdt hij een stok achter de deur.

‘Bedrijven-hotline’

De dichtstbevolkte stad van de Verenigde Staten gaat vanaf volgende week ook kijken hoe bedrijven die door het coronavirus zijn getroffen geholpen kunnen worden. Zo wordt er onder meer een zogenoemde ‘bedrijven-hotline’ geopend, voor firma’s die in geldnood zitten. Details daarover zijn nog niet bekend.

New York is door het coronavirus een van de zwaarst getroffen steden van de VS. Het land zelf telt wereldwijd gezien de meeste besmettingsgevallen en coronadoden.