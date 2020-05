Bezorgde reacties internationale gemeenschap op Hongkong-wet

De internationale gemeenschap is bezorgd over de nieuwe Chinese veiligheidswet voor Hongkong. Onder meer de Verenigde Staten, Australië, Canada, Japan en oud-kolonisator Groot-Brittannië vrezen dat met die wet een einde komt aan de democratie en scheiding van machten in Hongkong.

Op basis van de veiligheidswet wil China strenger de orde gaan handhaven in Hongkong, dat een autonoom onderdeel van het land is met een eigen regering en rechtsstelsel. De wet werd donderdag door het Chinese Volkscongres goedgekeurd.

De Britten, Amerikanen, Canadezen en Australiërs laten in een gezamenlijke verklaring weten “extreem bezorgd” te zijn dat de Chinese veiligheidswet de “diepe verdeeldheid” in de maatschappij van Hongkong verergert. Ook denken zij dat de wet de stabiliteit en welvaart van de stadstaat met bijna 7,5 miljoen inwoners bedreigt. De landen roepen China op om met een oplossing te komen die ook voor de bevolking van Hongkong acceptabel is.

Kritisch

Volgens de landen betekent de veiligheidswet een schending van het verdrag over de autonomie van Hongkong dat de Britten in 1984 sloten met China. “Hongkong heeft gefloreerd als een bolwerk van vrijheid”, aldus de gezamenlijke verklaring. De nieuwe veiligheidswet “beperkt de vrijheid van het Hongkongse volk en holt daarmee de vrijheid uit die Hongkong zo welvarend heeft gemaakt”.

Ook Japan reageert kritisch. Het Japanse ministerie van Buitenlandse Zaken is “ernstig bezorgd” over de veiligheidswet. In een verklaring noemt Japan Hongkong een “extreem belangrijke partner”, waarbij het de onderlinge economische en menselijke banden onderstreept. Japan hecht veel waarde aan het vrije en open systeem en de democratische en stabiele ontwikkeling van Hongkong onder het beleid van “Een land, twee systemen”.

Tokio ontbood de Chinese ambassadeur om de zorgen van de regering over te brengen. Die liet volgens het Japanse ministerie van Buitenlandse Zaken in reactie weten dat China de zaak als een binnenlandse aangelegenheid beschouwt.