Blok: zorgelijk als China zich niet houdt aan verdrag Hongkong

Het is "zorgelijk" als China de afspraken over Hongkong aan de kant zet. Dat zegt minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken. Hij benadrukt dat de regering in Peking verdragen moet nakomen.

Het Chinese Volkscongres nam donderdag een veiligheidswet aan waarmee het strenger de orde kan handhaven in Hongkong. In die autonome regio waren voor de coronacrisis maanden protesten tegen de toenemende invloed van China.

Groot-Brittannië droeg in 1997 Hongkong over aan China. Toen is afgesproken dat Hongkong vijftig jaar zijn eigen wetten en regels zou houden. Dat idee van 'één land, twee systemen' zou volgens critici overboord worden gezet met de Chinese veiligheidswet.

'Heel gevaarlijk'

Blok vindt dat er verder gepraat moet worden met China over de kwestie. "Onze lijn is niet isoleren", zei hij in de Tweede Kamer. China moet zich houden aan de afspraken die met Groot-Brittannië zijn gemaakt, benadrukte hij.

In de Tweede Kamer leven grote zorgen over Hongkong. De situatie daar is "heel gevaarlijk", zei Bram van Ojik van GroenLinks. "Wat zijn de afspraken met China waard" als het zich niet houdt aan het verdrag, vroeg Sven Koopmans (VVD) zich af.

De Europese ministers van Buitenlandse Zaken bespreken de kwestie vrijdag. De EU liet eerder in een verklaring weten veel belang te hechten aan de hoge mate van autonomie van Hongkong.