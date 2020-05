Kamer wil versterking maakindustrie na coronacrisis

Made in China moet weer Made in The Netherlands worden, vinden partijen in de Tweede Kamer. Banen in de maakindustrie die naar lagelonenlanden als China en India zijn verhuisd, worden als het aan CDA, VVD, SP, PvdA en ChristenUnie ligt na de coronacrisis weer zoveel mogelijk in Nederland vervuld. De partijen willen hier advies over van de speciale Corona-denktank.