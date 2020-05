IKEA streeft naar heropening restaurants per 1 september

Op 28 april heropenden de IKEA-winkels in Nederland. Het van huis uit Zweedse bedrijf nam toen de nodige veiligheidsmaatregelen om de verspreiding van het nieuwe coronavirus te voorkomen. Ook vanaf 1 juni blijven die maatregelen van kracht. Zo is maar een beperkt aantal bezoekers welkom in de filialen en is winkelen toegestaan met maximaal twee mensen tegelijk.

