FNV-voorzitter: boete op vroegpensioen moet verdwijnen

“We vinden dat het kabinet het coronasteunpakket moet inzetten om vroegpensioen zonder boete mogelijk te maken”, aldus Busker. “Er is niets mis met langer doorwerken, maar de arbeidsmarkt is totaal veranderd.”

Nu zijn regelingen rond vroegpensioen fiscaal nog niet aantrekkelijk, behalve voor werknemers in zware beroepen. In cao’s van onder meer de thuiszorg, de vleesverwerkende industrie en de afbouw zijn daar afspraken over gemaakt. Ook voor politiemedewerkers met zwaar werk is het weer mogelijk om twee jaar eerder te stoppen.

Onvermijdelijk

Werkgevers hoeven dan geen fiscale boete te betalen als mensen die drie jaar verwijderd zijn van hun AOW willen stoppen met werken.

Volgens Busker maakt de coronacrisis gedwongen ontslagen onvermijdelijk. Hoewel daar met het woensdag gesloten compromis over de ontslagboete voorlopig een rem op is gezet, zijn er volgens hem duizenden bedrijven die daar al over nadenken.

Omscholing

De FNV-voorman wijst volgens de krant ook naar eerdere uitspraken van minister Wopke Hoekstra van Financiën, die zei diepe zakken te hebben. “De 90 miljard euro waar hij het over had is bij lange na niet bereikt. Niet dat het geld per se op moet, maar er is nog veel te doen.”

Busker pleit met andere bonden voor extra geld voor omscholing van ontslagen werknemers, waar nu 50 miljoen euro voor is gereserveerd. Verder wil FNV de WW-rechten verruimen voor mensen die tijdelijk zonder werk zitten.