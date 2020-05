Cultuurminister naar Zwolle voor heropening musea

Cultuurminister Ingrid van Engelshoven is maandag bij Museum de Fundatie in Zwolle om de heropening van de musea mee te maken. De musea zijn sinds medio maart gesloten geweest om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, maar mogen nu beperkt publiek gaan ontvangen.

De bewindsvrouw zal om 12:00 uur de deuren van Museum de Fundatie symbolisch openen en zelf de eerste bezoekers verwelkomen. Ralph Keuning, directeur van Museum de Fundatie, kan zijn geluk niet op: "Ik vind het fantastisch dat minister Van Engelshoven de kick-off van de opening van de musea in Museum de Fundatie doet. We hebben de bezoekers gemist en het is geweldig om ze weer op zaal te zien."

Museum de Fundatie heeft zijn lopende tentoonstellingen verlengd tot en met 23 augustus, zoals CRUX, schilderijen van Martin Kobe, Mirjam Völker, Robert Seidel en Titus Schade, leerlingen van Neo Rauch.

De minister bezoekt later maandag nog andere musea: Kröller-Müller in Otterlo, Museum Speelklok in Utrecht en het Kunstmuseum Den Haag.