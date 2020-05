OM wil ruim 7 miljoen van leveranciers Taghi

Het Openbaar Ministerie wil in totaal meer dan 7 miljoen euro van in totaal acht mannen die in beeld kwamen in een strafproces voor het leveren van wapens en auto’s of andere hand- en spandiensten aan de criminele bende van Ridouan Taghi. De ontnemingszaak is volgende week donderdag en vrijdag in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol.

Het gaat om de criminele organisatie uit het strafproces uit 2016 dat 26Koper heet. Vorig jaar werd het hoger beroep afgerond. De verdachten zijn veroordeeld tot jarenlange celstraffen voor onder meer het voorbereiden van moord, het bezit van vele vuurwapens en het stallen van gestolen auto’s. In kelderboxen in Nieuwegein werd een enorm illegaal wapendepot gevonden met kalasjnikovs, handgranaten, geluiddempers, duizenden patronen en bijna driehonderd kogels die pantsers kunnen doorboren.

“De verdachten hadden weinig of geen legale inkomsten uit reguliere werkzaamheden. Het vermoeden is dat zij zich door criminelen lieten inhuren om makkelijk geld te verdienen en dat uit te geven”, aldus het OM in een toelichting.

Taghi is hoofdverdachte in het grote liquidatieproces Marengo. Hij werd eind vorig jaar opgepakt in Dubai, nadat hij lange tijd uit handen van de politie had weten te blijven. De strafzaak is momenteel in de voorbereidende fase. Data voor inhoudelijke behandeling zijn nog niet bekend.