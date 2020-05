Nieuwe maatregelen Zuid-Korea na forse groei coronabesmettingen

De autoriteiten in Zuid-Korea hebben weer melding gemaakt van tientallen nieuwe coronabesmettingen. Het land leek de verspreiding van het virus eerder nog een halt te hebben toegeroepen, maar ziet zich nu toch genoodzaakt nieuwe maatregelen te nemen.

Zuid-Korea behoorde tot de eerste landen waar het coronavirus opdook. De Zuid-Koreaanse aanpak wordt internationaal vaak geroemd. De autoriteiten wisten door op grote schaal te testen en contactonderzoek te doen het aantal besmettingen relatief beperkt te houden zonder een verregaande lockdown in te voeren. Tot dusver zijn ruim 11.000 coronagevallen vastgesteld.

De afgelopen dagen nam het aantal besmettingen echter weer snel toe. De autoriteiten maakten donderdag bekend dat bij nog eens 89 mensen is vastgesteld dat ze het virus hebben opgelopen. Dat is de grootste stijging sinds 5 april. Het virus lijkt vooral om zich heen te grijpen in en rond hoofdstad Seoul, waar ongeveer de helft van de Zuid-Koreaanse bevolking woont.

De autoriteiten doen verwoede pogingen de uitbraak de kop in te drukken. Parken, musea en andere openbare locaties in het stedelijke gebied moeten vanaf vrijdag twee weken dicht. “De komende twee weken zijn cruciaal”, benadrukte minister van Volksgezondheid Park Neung-hoo volgens persbureau Yonhap. Cafés en nachtclubs worden opgeroepen ook te sluiten.