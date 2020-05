Inspectie wil weten wie Cornelius Haga Lyceum bestuurt

Nu het bestuur van het Amsterdamse Cornelius Haga Lyceum met elkaar overhoop ligt, wil de Inspectie van het Onderwijs weten wie op dit moment verantwoordelijk is voor het onderwijs. Eerder deze week werd bekend dat directeur-bestuurder Soner Atasoy zou zijn geschorst, maar die zei dat hij juist samen met het derde bestuurslid de voorzitter de wacht aan had gezegd. Het Parool meldt nu dat voorzitter Mohammed Laamimach naast Atasoy ook de secretaris heeft weggestuurd, waardoor hij het enige nog resterende bestuurslid zou zijn.

Atasoy noemde de beslissing van de voorzitter niet rechtsgeldig, omdat hij dit niet in zijn eentje zou mogen beslissen. De bestuurscrisis op de islamitische middelbare school heeft in elk geval de aandacht van de onderwijsinspectie, die eerder aangaf deze signalen ook te hebben ontvangen. De inspectie zoekt uit wat er nu gaande is.