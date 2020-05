Kremlin belooft aanleg gaspijplijn Nord Stream 2 te voltooien

De Amerikaanse president Donald Trump tekende eerder al wetgeving waarmee de VS strenge economische sancties opleggen aan ondernemingen die zijn betrokken bij de aanleg. Washington is tegen de pijpleiding, omdat Rusland daarmee meer invloed in West-Europa zou krijgen. Door de sancties liep het project al de nodige vertraging op.

Volgens Moskou zijn de Amerikaanse sancties oneerlijk en druisen ze in tegen internationale wetgeving. Nord Stream 2 loopt vanuit Rusland naar Duitsland via de Oostzee. Het project zou in de tweede helft van dit jaar voltooid moeten zijn.