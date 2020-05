‘Meer nodig voor wereldwijde beschikbaarheid van stroom in 2030’

Er moet veel meer worden gedaan om ervoor te zorgen dat iedereen in de wereld in 2030 toegang heeft tot betaalbare en betrouwbare elektriciteit. Door de coronacrisis wordt het nog moeilijker om deze doelstelling te realiseren. Dat schrijven verschillende internationale organisaties in een rapport, waaronder het Internationaal Energie Agentschap (IEA), de Wereldbank en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Volgens de onderzoekers hebben meer dan 1 miljard mensen in de wereld sinds 2010 toegang tot stroom gekregen en had in 2018 inmiddels 90 procent van de wereldbevolking elektriciteit. Maar bijna 800 miljoen mensen hadden dat nog niet. In 2030 dreigen 620 miljoen mensen nog geen stroom te hebben, grotendeels in Afrikaanse landen ten zuiden van de Sahara, aldus het rapport.

Daarnaast hadden in 2018 nog eens 2,8 miljard mensen in de wereld geen toegang tot schone energiebronnen om te koken. Zij moeten het doen met bijvoorbeeld benzine, hout of kolen, wat door de rook en dampen schadelijk is voor de gezondheid en jaarlijks miljoenen levens eist. Hier gaat het vooral om landen in Azië en Afrika. Volgens de onderzoekers is op dit front sinds 2010 maar amper vooruitgang geboekt. In 2030 dreigen bij de huidige gang van zaken nog altijd 2,3 miljard mensen geen schone energie voor koken te hebben.

“Zelfs voor de huidige ongekende crisis, lag de wereld niet op koers om deze belangrijke duurzame energiedoelstellingen te behalen. Nu zijn ze nog moeilijker geworden. We moeten onze inspanningen verdubbelen om betaalbare, betrouwbare en schone energie voor iedereen te hebben, vooral in Afrikaanse landen ten zuiden van de Sahara waar de noodzaak het grootst is”, aldus IEA-directeur Fatih Berol.