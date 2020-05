‘Jongeren gebruiken lachgas vooral in auto’

De auto is de plek voor jongeren om lachgas te gebruiken. Jongeren spreken met elkaar af in hun auto vanwege de mate van vrijheid en privacy die een auto geeft. De stap voor jongeren om vervolgens onder invloed van lachgas te gaan autorijden is klein. Dit concludeert Stichting TeamAlert.

De jongerenorganisatie deed de afgelopen maanden in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat onderzoek naar de motieven van jongeren voor het gebruik van lachgas. Thuis bij de ouders is geen optie en tijdens het uitgaan is het aanschaffen van lachgas volgens de respondenten te duur. Dit maakt de auto voor de jongeren de beste optie: het is een plek met veel vrijheid, waarin de jongeren zich makkelijk kunnen verplaatsen. Bovendien is de auto een warme, comfortabele plek, die privacy en ruimte geeft om samen met vrienden lachgas te gebruiken.

TeamAlert maakt zich zorgen over de resultaten van het onderzoek, omdat door het gebruik van lachgas in een auto de stap om onder invloed te gaan rijden voor de hand ligt. Door het effect van lachgas zien de jongeren het gevaar van het rijden onder invloed niet meer. TeamAlert ontwikkelt in opdracht van het ministerie een campagne om de gevaren van lachgasgebruik in het verkeer onder de aandacht te brengen.