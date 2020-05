Meer illegalen opgespoord in 2019

De Koninklijke Marechaussee heeft vorig jaar meer illegalen opgespoord en meer aanhoudingen verricht voor mensensmokkel dan in 2018.

Tijdens controles in de grensregio’s werden afgelopen jaar 660 illegalen aangetroffen, een stijging van zo’n 10 procent ten opzichte van 2018. Toen waren het er 610.

Ook het aantal aangehouden mensensmokkelaars steeg, van 121 in 2018 naar 202 in 2019, vooral in de grensregio’s met Duitsland en België. Een deel werd gepakt tijdens controles op lucht- en zeehavens.

Volgens de marechaussee worden de grenscontroles weer opgevoerd nu het weer drukker wordt op de weg. De toegenomen drukte leidt ook weer tot meer incidenten, zoals fraude met identiteitspapieren, witwassen en verboden wapenbezit.