‘Trump wil minder rechtsbescherming voor sociale media’

De socialemediagiganten genieten in de Amerikaanse wet rechtsbescherming tegen klagers over materiaal dat gebruikers op de netwerken plaatsen. In de Wet Communicatie Fatsoen staat dat de sociale media niet verantwoordelijkheid kunnen worden gehouden voor de inhoud. Trump zou de toezichthouder, de Federale Communicatiecommissie (FCC), ertoe willen brengen die bescherming te beperken. De sociale media zouden dan mogelijk in talrijke rechtszaken verwikkeld raken door claims van mensen die vinden dat er bijvoorbeeld partijdige of onfatsoenlijke boodschappen zijn verschenen.

