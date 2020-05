De Britse prijsvechter easyJet wil het personeelsbestand met maximaal 30 procent terugbrengen. Dat meldde de onderneming in een update over de maatregelen om de coronacrisis te doorstaan. Topman Johan Lundgren van easyJet zegt de vloot te willen inkrimpen, ook omdat de vraag naar tickets naar verwachting pas in 2023 weer op het niveau van voor de crisis is.

