Nog meer vertraging bij tellen stemmen Suriname

Ook woensdag is het niet gelukt de resultaten van de Surinaamse verkiezingen geheel af te ronden. Rond 23.00 uur Surinaamse tijd maakte het ministerie van Binnenlandse Zaken in een video bekend dat van 32 stembureaus in het district Paramaribo de stemmen herteld moeten worden.

De voorzitter van het hoofdstembureau van Paramaribo was verbaasd te horen dat de stemmen van 32 bureaus herteld zouden moeten worden. “Deze mededeling komt niet van mij. Ik begrijp niet hoe Binnenlandse Zaken deze informatie heeft doorgegeven”, aldus Mike Nerkust tegen Starnieuws. “Het hoofdstembureau is de autoriteit om te zeggen wat er gaat gebeuren. Wij hebben geen enkele beslissing genomen over hertelling. Wij willen het proces zo snel mogelijk afronden.” Ook de voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau Jennifer van Dijk-Silos heeft niets gehoord over een hertelling. Zij zegt dat het hoofdstembureau dat bepaalt.

De hertelling zou nodig zijn omdat van deze 32 bureaus de processen-verbaal van de stemming niet zijn ingeleverd. Een reden hiervoor is niet gegeven. Wel gaf de woordvoerder toe dat het ministerie steken heeft laten vallen en dat ze niet overal grip op hadden. Ook de maatregelen tegen het coronavirus hebben bijgedragen aan de vertraging van het tellen van de stemmen.

In totaal moeten nu nog de resultaten van 68 stembureaus verwerkt worden, een kleine 11 procent van het totaal. Er is een kleine kans dat de voorlopige uitslag nog ingrijpend verandert na het verwerken van de laatste resultaten. Chan Santokhi en zijn VHP kunnen zich nog steeds de winnaar van de verkiezingen noemen, terwijl Desi Bouterse en zijn NDP een flink verlies lijden. Bouterse moet waarschijnlijk tien zetels inleveren terwijl Santokhi er twaalf wint.

Net als in de nacht van dinsdag op woensdag zullen ook komende nacht vertegenwoordigers van politiek partijen aanwezig zijn in het gebouw waar geteld wordt. Hoewel er geen fraude is geconstateerd, is er wel veel wantrouwen en angst dat er gesjoemeld wordt.