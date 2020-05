Controles langs Duitse grens van busjes met arbeidsmigranten

Woensdag sloot de politie een slachterij van vleesverwerker Vion in Apeldoorn af omdat daar de coronarichtlijnen waren geschonden. Bij een controle in Apeldoorn werden 24 busjes met migranten van de weg gehaald. In zeventien wagens werden de coronaregels niet nageleefd en hielden de arbeidsmigranten onderling niet voldoende afstand. Het is niet bekend of er medewerkers van Vion in Apeldoorn met het coronavirus besmet zijn geraakt.

Bij een vestiging van Vion in Groenlo was dat wel het geval. Zondag bleek dat 147 van de 657 medewerkers besmet waren geraakt met het coronavirus.

Vion zet vanaf donderdag meer dan vijftig touringcars in om medewerkers naar het werk te brengen. Het dragen van mondkapjes in de bussen is verplicht. Dat is een van de maatregelen die het bedrijf neemt na een gesprek met landbouwminister Carola Schouten.