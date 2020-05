Ontslagboete centraal in debat over ‘noodpakket 2.0’

De Tweede Kamer debatteert donderdag met de ministers Eric Wiebes (Economische Zaken), Wouter Koolmees (Sociale Zaken) en Wopke Hoekstra (Financiën) over het tweede noodpakket voor bedrijven dat het kabinet vorige week heeft gepresenteerd. Dat de ontslagboete zoals die nu geldt verdwijnt in het nieuwe pakket, is tegen het zere been van een groot deel van de oppositie.