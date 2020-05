Oud-onderminister VS verhoord in Senaat over Ruslandonderzoek

De voormalige Amerikaanse onderminister van Justitie Rod Rosenstein wordt volgende week in de Senaat verhoord over het Ruslandonderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller. Het onderzoek richtte zich op banden van het campagneteam van Donald Trump met de Russische overheid.

Het verhoor vindt volgende week woensdag plaats in de Senaatscommissie voor Justitie. De Republikeinen willen graag dat er onderzoek wordt gedaan naar het onderzoek van Mueller. “Ik ben dankbaar dat ik de kans krijg om te getuigen over informatie die naar boven is gekomen over besluiten van de FBI rond het onderzoek”, aldus Rosenstein in een verklaring.

Het onderzoek en het verhoor gaan over veel zaken rond het rapport van Mueller. Bijvoorbeeld over het handelen van de FBI, maar ook over de rol van Michael Flynn, de voormalige veiligheidsadviseur van de president.

Rosenstein overzag het onderzoek van Mueller, hij stelde hem ook aan als speciaal aanklager. Minister van Justitie Jeff Sessions had het onderzoek eigenlijk moeten overzien, maar hij trok zich daarvan terug, omdat hij te dicht betrokken was. Dat kwam hem op veel kritiek van de president te staan.