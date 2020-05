Vooral horeca doet beroep op tegemoetkoming coronacrisis

Van alle mkb-bedrijven die in aanmerking kwamen, hebben horecabedrijven het meest gebruik gemaakt van de eenmalige tegemoetkoming van 4000 euro (TOGS) om in crisistijd de vaste lasten te kunnen betalen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Ruim een kwart van alle mkb-bedrijven die in aanmerking kwamen, heeft een aanvraag ingediend en goedkeuring gekregen. In de horecasector ligt dit aandeel een stuk hoger: aan 60 procent van de horecabedrijven met minder dan 250 werkzame personen is voor 15 mei een uitkering toegekend.

Binnen de horeca maakten restaurants en cafés het meest gebruik van de regeling. Van de restaurants was dat 86 procent en van de cafés 81 procent. Andere bedrijfstakken waar de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) meer dan driekwart van de bedrijven een uitkering toekende waren winkels in dames-, heren- of onderkleding, kermisattracties en taxivervoer.

Ook hadden op 15 mei 7595 bedrijven een lening lopen bij Qredits, een stichting van banken en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Qredits helpt met name startende ondernemers die via andere kanalen niet aan krediet kunnen komen met leningen en advies. Aan bijna de helft van die bedrijven is uitstel van aflossing verleend in verband met de coronacrisis. Daarvan vallen relatief veel bedrijven in de horecasector en overige dienstverlening, waaronder kappers en schoonheidssalons (67 procent).