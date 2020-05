Lancering nieuwe Amerikaanse raket gaat niet door vanwege weer

Een nieuwe Amerikaanse raket gaat nog niet de ruimte in. De Crew Dragon zou met twee astronauten aan boord vertrekken richting het internationale ruimtestation ISS, maar het weer rond de ruimtebasis Cape Canaveral is te slecht. De kans op bliksem is te groot en dat maakt het te gevaarlijk om op te stijgen. Ruim een kwartier voor het moment van lancering besloot de vluchtleiding te stoppen met aftellen. De eerstvolgende mogelijkheid voor een lancering is komende zaterdag.