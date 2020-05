Suriname wacht nog op uitslag verkiezingen

Het wachten is vooral op de resultaten van nog ongeveer 65 stembureaus in het district Paramaribo. Het stemproces is onder meer vertraagd als gevolg van coronamaatregelen. Ook moest een aantal mensen opnieuw stemmen nadat bleek dat ze in eerste instantie een verkeerd stemformulier hadden gekregen. Oververmoeidheid bij medewerkers speelde ook een rol.

De vertraging van het proces zorgde vooral dinsdag voor veel frustraties en argwaan bij de tegenstanders van de regering-Bouterse. Ze vrezen dat de extra tijd wordt gebruikt voor gesjoemel.