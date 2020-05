President Trump bij lancering nieuwe Amerikaanse raket

De Amerikaanse president Donald Trump is woensdagavond aangekomen op ruimtebasis Cape Canaveral in Florida. Zijn presidentiële vliegtuig, de Air Force One, vloog langs de raket Crew Dragon, die klaarstaat om later op de avond te worden gelanceerd. Het is de eerste keer ooit dat een commercieel bedrijf een bemande ruimtevlucht uitvoert, en de eerste Amerikaanse bemande missie in negen jaar tijd.