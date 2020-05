Controle Vion Apeldoorn afgerond

De controle op het terrein van slachterij Vion in Apeldoorn werd woensdagavond rond 20.00 uur afgerond. Op het terrein zijn woensdag 500 werknemers gecontroleerd. Een groot deel van hen was die ochtend niet conform de coronamaatregelen in busjes naar het bedrijf gekomen, meldt de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland.