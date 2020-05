Burgemeester Minneapolis wil vervolging agent na dood zwarte man

De burgemeester van de Amerikaanse stad Minneapolis heeft justitie opgeroepen een politieman in staat van beschuldiging te stellen na de dood van een zwarte man. De politieman in kwestie drukte bij de arrestatie van de man zijn knie minutenlang in de nek van de 46-jarige George Floyd die later in het ziekenhuis overleed.

“Waarom zit de man die George Floyd vermoordde niet in de cel? Als u of ik dit had gedaan, zaten we nu achter de tralies”, zei burgemeester Jacob Frey woensdag tijdens een persbijeenkomst. Hij nam contact op met de openbaar aanklager van de staat Minnesota en vroeg om vervolging van de politieman.

De bewuste politieman werd dinsdag samen met drie anderen ontslagen in verband met de dood van Floyd. De agenten kregen maandagavond een melding dat er iemand verdacht werd van vervalsing en troffen Floyd aan in zijn auto. De verdachte stapte uit en er ontstond een worsteling met de politie. Toen ze hem boeiden, bleek hij in medische nood te verkeren. Een ambulance bracht hem naar het ziekenhuis waar hij korte tijd later overleed, aldus de politie. De Amerikaanse federale recherche FBI onderzoekt de dood op de man.