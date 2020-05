Friesland als laatste provincie nu ook regenboogprovincie

In Friesland wordt voortaan op Coming Out Dag, de internationale dag voor acceptatie van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders (lhbt), de regenboogvlag gehesen. Een meerderheid van de fracties in de Provinciale Staten stemde woensdag in met een motie. Friesland was als laatste provincie in Nederland nog geen regenboogprovincie.

Coming Out Dag is in Nederland jaarlijks op 11 oktober. Naast de provinciehuizen wappert de regenboogvlag dan ook bij enkele ministeries en bij ruim 160 gemeenten. De regenboogvlag is sinds de jaren zeventig het symbool van de homobeweging.

De Statenfracties van PvdA, D66, Partij voor de Dieren, SP en GrienLinks (de Friese tak van GroenLinks) wilden dat ook Friesland een regenboogprovincie zou worden en begonnen daarom in oktober 2018 een petitie.

Televisiepresentator Sipke Jan Bousema, zelf Fries, hield onlangs op tv een emotioneel betoog over het uitblijven van het hijsen van de regenboogvlag. Mede daardoor kwam het onderwerp in de provincie hoger op de agenda te staan. Bousema is blij dat Friesland nu ook een regenboogprovincie is. “Het was een pittig debat. Het is mooi te merken dat de verbinding en de liefde hebben gewonnen”, zegt hij.

Dertig Statenleden stemden woensdag voor het voorstel en dertien stemden tegen.