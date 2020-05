Branchevereniging NL-Actief had liever eerder open gewild

NL-Actief, de brancheorganisatie voor sportscholen, reageert met gemengde gevoelens op het besluit dat sportlocaties en sauna’s onder voorwaarden op 1 juli open mogen in plaats van 1 september. Liever had NL-Actief gezien dat de sport- en fitnesscentra al in juni open mochten.

“We hebben gemengde gevoelens bij het besluit. We hebben gepleit om in juni open te gaan vanwege de urgentie voor de volksgezondheid en het feit dat onze branche er klaar voor is om veilig open te kunnen in juni”, aldus NL-Actief in een verklaring. “We mogen nu 1 juli open, wat enerzijds positief is omdat dit een aantal weken eerder is dan de initiële datum van 1 september. Anderzijds is het ook een maand ná 1 juni en iedere week dat de sportscholen dicht moeten blijven, betekent meer faillissementen.”